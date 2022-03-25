Украина

Молодий вінгер Шахтаря продовжує інформаційно підтримувати Україну у боротьбі проти російських оккупантів та терорит

"Гадаю, що це тотальний злочин проти українського народу. І розплатитися за це буде неможливо. Для того, хто це затіяв, навіть його загибель не стане спокутуванням. Особисто я намагаюся зберігати спокій, здоровий глузд. Намагаюся зрозуміти, як жити далі й що робити взагалі".



"Інформаційна підтримка? Так, я теж активно висловлюю свою позицію. Хочу, аби вся аудиторія, яку маю в соцмережах, прислухалась, аби люди бачили правду, сприймали реальну інформацію, а не перекручену пропагандою. Усі футболісти, яких я знаю, займаються гуманітарною діяльністю, допомагають людям тим, чим можуть. Уважаю, головне, чим можуть допомогти українські спортсмени, – прославляти свою країну у світі та своїми перемогами привертати увагу мільйонів людей до теми війни в Україні. Як це вже зробили Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук. Вони беруть участь у змаганнях, розповідають про те, що відбувається в нашій країні, і ще більше змушують увесь світ говорити про Україну".



"Дуже важко зараз щось говорити... Величезне горе торкнулося багатьох українських родин і всього нашого народу. Багато міст буквально стерли з лиця землі. Однак я хочу побажати всім нам у найскладнішій ситуації не втрачати надії та віри в найкраще. Слід вірити в себе й вірити в Бога, який завжди допомагає тим, хто цього потребує. І, звісно, треба вірити в нашу армію, яка обов'язково нас захистить. Слава Україні!" — цитує слова Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.