Украина

країнський тренер різко висловився на адресу Владіміра Путіна.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров назвав російського президента Владіміра Путіна, який розв'язав широкомасштабну війну в Україні, маразматиком.

"Зараз Європа та весь світ все розуміє. Але для нашої країни, найважливіше — зупинити війну. З кожним днем помирає все більше мирних жителів, дітей. Звісно, ми слідкуємо за статистикою, бачимо, що понад 120 дітей померло, це катастрофа. Скільки біженців поїхало з країни, до 10 мільйонів.

Дай Боже, це скоро закінчиться, але куди люди будуть повертатись, як їм далі жити? Ми всі допомагаємо, все робимо для цього, всі молимося. Санкції, відсторонення в спорті, світ та Європа намагається тиснути на цього маразматика та сподіваємось, що у нас це вийде", — заявив Ребров в програмі Денисов Time.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.