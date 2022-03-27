Украина

Футболіст віддав своє життя за свободу України.

Майстер спорту України та гравець АТО-Ірпінь Ігор Сухих загинув від ворожої кулі боронячи рідне місто та суверенітет України у війні з РФ.

"Сьогодні у місті Сквира ми провели в останню путь людину, яка до останнього свого подиху мужньо боронила рідний Ірпінь. Ігор Сухих. Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже в Ігоря тут було багато друзів і товаришів. Це ще більша трагедія для його родини. Батьки втратили сина, дружина – коханого чоловіка, а двоє діток – батька.

Ігор Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військо-спортивних багатоборств та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу, гравцем футбольної команди АТО-Ірпінь. Випускник факультету податкової міліції Державного податкового університету, офіцер податкової міліції, ветеран АТО.

У моєму серці Ігор назавжди залишиться вірним товаришем, світлою людиною зі щирою усмішкою і великим патріотом України. Вічна Пам'ять! Герої не вмирають", — написав у Facebook ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.