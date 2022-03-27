Прощання з Володимиром Колесником відбудеться в неділю, 27 березня, о 12:00 за адресою вулиця Переяславська, 4 (житловий масив Південного ГЗК). Вічна пам’ять і слава Герою", — повідомляє офіційний сайт клубу.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.