Спортсмен перших днів АТО пішов захищати Україну.
Фото ФК Кривбас
27 марта 2022, 20:59
Колишній гравець Кривбасу, вихованець криворізького футболу Володимир Колесник загинув у бою за Україну.
"Він з перших днів АТО пішов захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення рф герой отримав важке поранення під час боїв у Авдіївці. Військовослужбовця направили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Втім, врятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися.
Володимир Колесник свого часу долучався до тренувань з першою командою Кривбасу та викликався Олегом Тараном на збори. Чимало виступав за аматорські українські клуби, а потім – за ветеранську команду.
Прощання з Володимиром Колесником відбудеться в неділю, 27 березня, о 12:00 за адресою вулиця Переяславська, 4 (житловий масив Південного ГЗК). Вічна пам’ять і слава Герою", — повідомляє офіційний сайт клубу.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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