Украина

Президент Руху висловився про повномасштабне вторгнення російських терористів та окупантів на територію України.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Президент львівського Руху Григорій Козловський заявив, що гравці його клубу готові стати на захист України.

"Якщо ворог прийде до Львова – всі візьмуть у руки зброю і стоятимуть до кінця. В тому числі й футболісти. І тоді Путін пошкодує, що напав на Україну", — заявив Козловський в інтерв'ю The Sun.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.