Президент Руху висловився про повномасштабне вторгнення російських терористів та окупантів на територію України.
Григорій Козловський, Рух Львів
27 марта 2022, 23:23
Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.
Президент львівського Руху Григорій Козловський заявив, що гравці його клубу готові стати на захист України.
"Якщо ворог прийде до Львова – всі візьмуть у руки зброю і стоятимуть до кінця. В тому числі й футболісти. І тоді Путін пошкодує, що напав на Україну", — заявив Козловський в інтерв'ю The Sun.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!