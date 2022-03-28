Футболіст закликав людей допомагати один одному.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
28 марта 2022, 20:54
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко підтримав мешканців Херсону та закликав людей бути гуманними.
"Дорогі та шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, зокрема й фінансові, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.
Я хочу закликати вас усіх, особливо людей із продовольчої сфери – ті, хто перепродує бензин, продукти харчування, медикаменти тощо – будьте гуманні. Будьте здорові й зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такі космічні ціни.
Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні і вам це повернеться вдвічі більше. Залишайтеся людьми з чистою совістю в таку темну пору", — написав Коваленко в Instagram.
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