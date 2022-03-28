Украина

Футболіст закликав людей допомагати один одному.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко підтримав мешканців Херсону та закликав людей бути гуманними.

"Дорогі та шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, зокрема й фінансові, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.

Я хочу закликати вас усіх, особливо людей із продовольчої сфери – ті, хто перепродує бензин, продукти харчування, медикаменти тощо – будьте гуманні. Будьте здорові й зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такі космічні ціни.

Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні і вам це повернеться вдвічі більше. Залишайтеся людьми з чистою совістю в таку темну пору", — написав Коваленко в Instagram.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.