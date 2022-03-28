Украина

Футболіст розповів, як живе під час війни.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів, що Шахтар дотримується усіх контрактних зобов'язань.

"Я дуже сумую за футболом, дуже сильно хочу грати. На даний момент це неможливо у нашій країні. Не знаю, як би я повівся.

Поки що Шахтар виконує всі контрактні зобов'язання та підтримує з нами зв'язок. Я сподіваюся на якнайшвидше припинення цього всього або нас зберуть, і ми всі разом підтримуватимемо форму.

Я просто хочу грати у футбол. Влітку буде матч збірної, і на цей момент потрібно бути в тонусі", — сказав Конопля в інтерв'ю Профутбол Digital