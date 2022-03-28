Футболіст розповів, як живе під час війни.
Юхим Конопля, Шахтар
28 марта 2022, 21:57
Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів, що Шахтар дотримується усіх контрактних зобов'язань.
"Я дуже сумую за футболом, дуже сильно хочу грати. На даний момент це неможливо у нашій країні. Не знаю, як би я повівся.
Поки що Шахтар виконує всі контрактні зобов'язання та підтримує з нами зв'язок. Я сподіваюся на якнайшвидше припинення цього всього або нас зберуть, і ми всі разом підтримуватимемо форму.
Я просто хочу грати у футбол. Влітку буде матч збірної, і на цей момент потрібно бути в тонусі", — сказав Конопля в інтерв'ю Профутбол Digital
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