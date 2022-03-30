Украина

Український півзахисник вірить, що Україна відстоить своє право на Незалежність у боротьбі з окупантами із РФ.

Талановитий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який незабаром може дебютувати за національну збірну України, знову торкнувся теми російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.

"Зараз у мене одна футбольна команда, в якій кожен змушений допомагати один одному. Не такий страшний вовк, як його малюють.

Насамперед потрібно вірити в перемогу і в те, що все буде добре, попри ситуацію, що склалася на сьогодні", — сказав Мудрик в програмі Футбол NEWS.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.