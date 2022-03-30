Гравець Дніпра-1 — про ситуацію в Україні через повномасштабне вторгнення окупантів з РФ.
Валерій Лучкевич, Дніпро-1
30 марта 2022, 23:21
Крайній півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич висловився щодо ситуації в Україні, а також поділився думками щодо долі поточного сезону УПЛ, який так і не відновився після зимової паузи через нове вторгнення військ РФ до нашої країни.
"На початку шостої години ранку мене розбудила дружина, яка й сказала, що нас почали бомбити. Чесно, спочатку не міг повірити, але швидко переконався, що і у XXI столітті на світі збереглися варвари. Дуже вдячний Вові Адамюку та Назарію Русину, які надали можливість моїй родині опинитися в безпеці і разом з цим усіма силами допомагати нашим військовим та волонтерам".
"Мені одразу почали писати хлопці, з якими був у команді в Бельгії, та тренери. Висловлювали підтримку. Вони теж не розуміють, як таке може бути у сучасному світі. До речі, в них є контакти наших волонтерів, і вони зі свого боку надають гуманітарну допомогу, за що їм велика подяка".
"Доля сезону УПЛ? Моя пропозиція наразі одна – допомагати нашим військовим та робити все для закінчення війни. Зараз насправді не до футболу. Про спорт сьогодні можна говорити хіба що у контексті турнірів для підтримки військових та збору коштів або гуманітарної допомоги. І взагалі кожен у своїй галузі має використовувати будь-яку нагоду для допомоги українській армії", — цитує слова Лучкевича офіційний сайт Дніпра-1.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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