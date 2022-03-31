Ще один гравець "гірників" може піти в оренду.
вінісіус тобіас, фото шахтар донецьк
31 марта 2022, 13:40
Фланговий захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас близький до того, щоб перейти в мадридський Реал.
"Вершкові" зацікавлені в оренді футболіста із правом викупу, повідомляє Marca.
Зназначається, що клуб цікавився Тобіасом ще два роки тому, але не став купляти футболіста. Наразі іспанці мають намір скористатись можливістю підписання футболістів з України та здійснити трансфер.
Цікаво, що Реал не єдиний претендент на захисника серед іспанських клубів.
Раніше повідомлялось, що в послугах футболіста зацікавлений Атлетіко.