Украина

Ще один гравець "гірників" може піти в оренду.

Фланговий захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас близький до того, щоб перейти в мадридський Реал.

"Вершкові" зацікавлені в оренді футболіста із правом викупу, повідомляє Marca.

Зназначається, що клуб цікавився Тобіасом ще два роки тому, але не став купляти футболіста. Наразі іспанці мають намір скористатись можливістю підписання футболістів з України та здійснити трансфер.

Цікаво, що Реал не єдиний претендент на захисника серед іспанських клубів.

Раніше повідомлялось, що в послугах футболіста зацікавлений Атлетіко.