Украина

Директори донецького Шахтаря знаходяться в Австрії.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор команди з футболу Даріо Срна залишили Україну.

Офіційні представники "гірників" наразі знаходяться у Відні, повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Згідно з інформації джерела, Палкін заходиться закордоном для продажу одного з легіонерів клубу, однако немає впевненості в тому, що функціонер повернеться після цього до України.

"Відсьогодні ми знаємо, що футболісти — особливі люди. А футболісти Динамо — ще більш особливі. Мерзетно, що ці люди використувують ЗСУ для того, щоб втекти. За такою логікою, можна заплатити тисячу євро та поїхати за кордон.

Суркіс хоча б спростовував продаж футболістів, але це ще не факт. Є відео, де Палкін та Срна пьют кофе у Відні. Кажуть, що він там щоб продати футболіста, але хто гарантує, що він повернеться?", — написав журналіст в своєму Facebook.

Раніше повідомлялось, що один з атакувальних хавбеків Шахтаря перейшов до Ліону.