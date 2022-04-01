Украина

Українець звернувся дот президента ФІФА.

Нещодавно президент УЄФА Джанні Інфантіно заявив, що не бачить причин прибирати країну-терориста РФ зі складу членів організації. Функціонер також зазначив, що в Україні трапився конфлікт, не називаючи все, що відбувається війною.

Легенда українського футбол та екс-тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до президента ФІФА, заявляючи, що не погоджується з його думкою.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні конфліктом.

Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку Росії", — сказав Шевченко під час ефіру національного телемарафону.