Украина

Сімейний будинок Мостових було зруйновано ворогом.

Захисник криворізького Кривбасу Андрій Мостовий висловився про повномасштабне військове вторгнення до нашої країни російських оккупантів, терористів та мародерів.

"Не розумію й ніколи не зможу зрозуміти, як війська російських нелюдів можуть так спокійно вбивати мирний український народ: дітей, жінок, літніх людей. Ті, хто вдерся на нашу землю й їх керівники, – справжні нацисти, бандити, мерзотники: вони руйнують, грабують наші домівки. На жаль, вони не розуміють або не хочуть розуміти, що війна — найстрашніше, що може відбуватися у світі".

"Расійскіє асвабадітєлі. Що чи від кого ви звільняєте на нашій мирній Україні? Український народ — вільний, незалежний, на відміну від вас. Ворог зробив нас тільки сильнішим й згуртованішим. Я впевнений, що ми переможемо, тому що Господь на стороні добра, на нашій стороні. Ми сильніші за те зло, яке прийшло на нашу землю".

"Бабуся й родичі моєї жінки знаходилися вдома у селищі Богданівка Броварського району, коли туди вдерлися окупанти. Десять днів вони жили в окупації. Дякувати Богу, під час евакуації вони зуміли виїхати у більш безпечне місце. Вже пізніше знайомі надіслали нам фото: ми дізналися, що наш дім повністю згорів; бабусин частково зруйновано. А до цього ці нелюди вдерлися до нашого дому й певний час там хазяйнували".

"Майже кожен день спілкуємося телефоном із партнерами по Кривбасу, через соцмережі. Цікавимося один у одного, хто де працевлаштувався, намагаємося гуртом допомогти тим, хто ще без клубу. Дякуємо ФК Кривбас, адже продовжуємо отримувати зарплатню, й частину переводимо на допомогу нашій українській армії. Також допомагаємо, хто чим може людям, які пишуть у соцмережах, у тому числі, й фінансово".

"Наразі я в Тбілісі, це столиця Грузії. Довго не міг знайти собі клуб, аби мати змогу грати й допомагати Україні. Завдяки товаришу отримав запрошення із місцевого клубу Шевардені. Вже тиждень знаходжуся тут, підписав контракт. Дружина, діти разом зі мною. Буду грати у футбол, й частину зарплатні перераховувати на потреби ЗСУ. Після нашої перемоги усі футболісти Кривбасу знову зберуться разом. Слава Україні!" — цитує слова Мостового офіційний сайт Кривбасу.