Украина

Столичний колектив потроху відновлює професійну діяльність.

Початок чергового витку агресії проти України призвів до перенесення на невизначений термін початку другої частини сезону Прем’єр-ліги та евакуації гравців наших клубів у більш безпечні місця.

На тлі жахливих подій, команди потроху намагаються підтримувати свою діяльність. Зокрема, київське Динамо перемістило свій спортивний штаб до Румунії, де буде готуватися до циклу благодійних товариських поєдинків під гаслом: "Матч за Мир! Зупинимо Війну! — Match for Peace! Stop the War!".

Ланцюжок товариських ігор розпочнеться для "біло-синіх" із зустрічі проти багаторазового чемпіона Польщі — варшавської Легії.

Матч відбудеться у вівторок, 12 квітня, на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Окрім власне футбольного дійства, планується залучення зірок українського шоу-бізнесу, які також допоможуть у зборі коштів для українців.