Украина

Клуб отримав дозвіл на вивіз футболістів.

Донецький Шахтар у повному складі незабаром покине територію України. Про це розповів директор з футболу клубу Даріо Срна.

"Сьогодні ситуація є такою, що нам дали зелене світло від УЄФА на проведення дуже великої кількості товариських ігор у Європі, і на цій підставі наші українські футболісти отримали дозвіл на від'їзд за кордон. Вони зможуть виїхати через три дні, і ми одразу, разом із тренерським штабом та всіма українськими футболістами, вирушимо до Стамбула.

На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляється. Прибудуть тільки, можливо, Марлон та Ісмаїлі. У Туреччині починаємо грати: 13 квітня зустрічаємося з Бешикташем, 19 – з Фенербахче, потім Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.



Усі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправлятимемо в Україну – для допомоги українцям, дітям. Наразі це головне, чим ми можемо допомогти.

Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов, "настане час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили й кошти, щоб Україна відновилася і стала сильною та процвітаючою країною". Я з цим цілковито погоджуюся і також переконаний, що так буде", — розповів Срна телеканалу Україна 24.