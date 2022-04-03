Клуб проведе ряд товариських матчів.
Шахтар, Getty Images
03 апреля 2022, 21:21
Як повідомив директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна, клуб залише Україну, щоб провести збори у Туреччині.
Збори пройдуть у Стамбулі і вже стало відомо, із ким "гірники" зіграють товариськи зустрічі.
Так, суперниками української команди стануть: 13 квітня Бешикташ, 19 – Фенербахче. Дати поєдинків проти Севільї, Хайдука (Спліт), ПСЖ та Лаціо поки невідомі.
Також повідомляється, що усі зароблені гроші клуб передасть на допомогу Україні та українцям, які страждають від війни.