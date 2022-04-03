Украина

Клуб проведе ряд товариських матчів.

Як повідомив директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна, клуб залише Україну, щоб провести збори у Туреччині.

Збори пройдуть у Стамбулі і вже стало відомо, із ким "гірники" зіграють товариськи зустрічі.

Так, суперниками української команди стануть: 13 квітня Бешикташ, 19 – Фенербахче. Дати поєдинків проти Севільї, Хайдука (Спліт), ПСЖ та Лаціо поки невідомі.

Також повідомляється, що усі зароблені гроші клуб передасть на допомогу Україні та українцям, які страждають від війни.