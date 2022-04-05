Украина

Український воротар висловився про російську агресію на території України.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві,

На тренувальне поле донецького Шахтаря під Києвом прилетів російський снаряд, про що висловився голкіпер "гірників" Анатолій Трубін.

"Це також військовий об'єкт? Звичайно, ці фото не йдуть у порівняння з розбомбленими будинками, але немає сенсу грати в гру: "У кого гірше".

Такого не має бути. Чи не вкладається в голові. Щоб наводити лад десь поза, потрібно спочатку навести лад у своїй голові. Все є і буде Україна", — написав Трубін в своєму Instagram.