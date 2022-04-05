Украина

Nieznani Sprawcy вважають Ігоря та Григорія Суркісів проросійськими.

У першому поєдинку благодійного турне київське Динамо чекає зустріч із польською Легією. Усі гроші, виручені з цього матчу, підуть на допомогу народу України, який постраждав від вторгнення до нашої країни російських оккупантів та терористів.

Проте вболівальники Легії звернулися до керівництва свого клубу, щоб не перераховувати кошти президенту Динамо Ігорю Суркісу та його брату Григорію Суркісу, оскільки вони вважать їх проросійськими..

"Останніми днями ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас у зв’язку з майбутнім благодійним матчем Легія – Динамо. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує воююча Україна від нашого оточення.

Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з російськими політиками та лобістами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії. Після початку війни Суркіси втекли з України з грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів будь-якої підтримки немає.

У зв’язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємося до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів.

Людей, які збираються на матч, просимо реагувати на кожну спробу вивісити чорно-червоні прапори з поваги до польської історії", – сказано в заяві ультрас Nieznani Sprawcy на їхній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що до повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України Григорій Суркіс був народним депутатом від проросійської партії ОПЗЖ, яка припинила своє функціонування в нашій країні.