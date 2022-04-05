Украина

Грузинський вінгер приєднається до краківської Вісли.

Крайній півзахисник київського Динамо Георгій Цитаішвілі, який першу половину сезону виступав в одеському Чорноморці, вирушить за ігровою практикою до Польщі. Про це повідомляє BuckarooBanzai.

За інформацією джерела, 21-річний грузин перейде до краківської Вісли, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Очікується, що це буде короткострокова оренда до кінця поточного сезону.

У цій кампанії УПЛ Цитаішвілі провів за Чорноморець 13 поєдинків, у яких забив один гол.