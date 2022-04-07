Украина

Футболіст напередодні турніру озвучив завдання клубу.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував майбутній турнір Shakhtar Global Tour for Peace.

"Є багато думок щодо нашого виїзду за кордон. Хтось може це засуджувати, хтось поставиться нормально та з позитивом. Ми приїхали сюди, щоб допомогти своїй країні та військовим. Усі вторговані гроші підуть на потреби нашого народу. Цими іграми ми допомагатимемо Україні перемогти.

Наше завдання – за підсумками цього турне привезти якнайбільше грошей в Україну та зацікавити глядачів. Щоб вони приходили підтримати нашу країну у цей тяжкий період. Всі ми дуже потребуємо цієї підтримки.

Такого моменту, як зараз, не переживала жодна країна. Те, що зараз роблять в Україні російські фашисти – це геноцид нашого народу. Іноземці повинні приходити на ці матчі, показуючи цим, що вся Європа та світ протистоять цьому тотальному злу", — розповів Бондар.