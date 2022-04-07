Футболіст напередодні турніру озвучив завдання клубу.
ВАЛЕРИЙ БОНДАРЬ, ШАХТЕР ДОНЕЦК
07 апреля 2022, 18:28
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував майбутній турнір Shakhtar Global Tour for Peace.
"Є багато думок щодо нашого виїзду за кордон. Хтось може це засуджувати, хтось поставиться нормально та з позитивом. Ми приїхали сюди, щоб допомогти своїй країні та військовим. Усі вторговані гроші підуть на потреби нашого народу. Цими іграми ми допомагатимемо Україні перемогти.
Наше завдання – за підсумками цього турне привезти якнайбільше грошей в Україну та зацікавити глядачів. Щоб вони приходили підтримати нашу країну у цей тяжкий період. Всі ми дуже потребуємо цієї підтримки.
Такого моменту, як зараз, не переживала жодна країна. Те, що зараз роблять в Україні російські фашисти – це геноцид нашого народу. Іноземці повинні приходити на ці матчі, показуючи цим, що вся Європа та світ протистоять цьому тотальному злу", — розповів Бондар.