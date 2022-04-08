Украина

Молодий голкіпер Динамо висловився про російську агресію в Україні.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет розповів, що його батько є військовослужбовцем і зараз перебуває в столиці України.

"Думки зараз не про футбол взагалі, ти постійно на зв'язку зі своєю родиною, не можеш не думати про них. Мій батько зараз у Києві, він військовий. Дуже тяжко в цей час", — сказав Нещерет в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, цього сезону Руслан Нещерет не провів жодного поєдинку за першу команду Динамо.

Тим часом 20-річний українець виступав Динамо U-19, де провів 7 поєдинків, пропустив 5 голів та 3 матчі провів "на нуль".