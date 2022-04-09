Украина

Футболіст потужно провів першу частину сезону у складі Дніпра-1.

Початок чергового витку агресії проти України спричинив ще один відтік іноземних виконавців із нашої країни, через що клуби Прем’єр-ліги на певний час почали втрачати своїх гравців.

Зокрема, ця доля спідкала й дніпровський Дніпро-1, ще один легіонер якого відправився шукати можливості пограти на офіційному рівні до себе на батьківщину.

Ідеться про аргентинського півзахисника Франциско Ді Франко, який перейшов до команди Ігора Йовічевіча ще взимку 2020 року, після чого став невід’ємною її складовою.

До кінця червня поточного року 27-річний виконавець буде виступати на правах оренди у складі Атлетико Тукуман, який після дев’яти турів іде на останньому місті групи A Першого дивізіону країни.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ді Франко відіграв у 18 матчах, не відзначавшись результативними діями.