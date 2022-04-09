Стали відомі склади команд на матч Серії А.
Віктор Коваленко, getty images
09 апреля 2022, 15:52
Спеція у рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії зіграє на виїзді проти Емполі.
Український півзахисник Віктор Коваленко не отримав місця у стартовому складі гостьового колективу.
Цього сезону український футболіст провів двадцять поєдинків на клубному рівні, відзначившись голом та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше півзахисник Віктор Коваленко отримав місце у стартовому складі Спеції у матчі з Венецією.