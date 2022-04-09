Украина

Стали відомі склади команд на матч Серії А.

Спеція у рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії зіграє на виїзді проти Емполі.

Український півзахисник Віктор Коваленко не отримав місця у стартовому складі гостьового колективу.

Цього сезону український футболіст провів двадцять поєдинків на клубному рівні, відзначившись голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше півзахисник Віктор Коваленко отримав місце у стартовому складі Спеції у матчі з Венецією.