Украина

Футболіст зробив гольову дію у першій грі чемпіонату Польщі.

В рамках 28 туру польської Екстракласи Вісла вдома переграла Гурнік Забже із рахунком 4:1.

За господарів грає орендований в київського Динамо вінгер Георгій Цитаішвілі.

Грузин залишився на лаві запасних, але вийшов на поле при рахунку 1:1. Він взяв участь у другому голі, відмітившись асистом. Цей матч став першим для нього у новому клубі.

Вісла - Гурнік 4:1

Голи: Кравчук (АГ), 43, Савіч, 67, Фернандес, 75, Кувеліч, 90+3 — Подольські, 51