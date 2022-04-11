Украина

Футболіст прагне допомогти армії.

Півзахисник луганської Зорі Сергій Булеца, контракт якого належить київському Динамо, вирішив допомогти українській армії.

Футболіст виставив на аукціон на підтримку ЗСУ Срібний м’яч, який отримав після перемоги на юнацькому чемпіонаті світу-2020.

Стартова ціна буде складати 10 000 гривень. Крок — 1000 гривень.

Всі кошти, які будуть отримані, підуть на закупку броні та амуніції для Героїв, які захищають Україну в лавах Збройних сил України! Аукціон триватиме до 15.00 15 квітня.