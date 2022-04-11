Експерт поплатився за свої слова.
Віктор Леоненко, фото ТК Футбол
11 апреля 2022, 19:58
Керівництво телеканалу Футбол вирішило розпрощатися з Віктором Леоненком після підтримки російських спортсменів.
"Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів Россії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", заявив Олександр Денисов у своєму Facebook.
Нагадаємо, що Віктор Леоненко заявив, що російські спортсмени не винні у тому, що мовчать.
"Не вважаю, що спортсмени у чомусь винні. Що з нас брати? У Росії за слова можна одразу ж у в'язницю сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін. Ми — мирні люди, хіба що Алієв може з автомата постріляти і я не впевнений. Але він лайки робить, хоч я лайки не люблю", - заявив Леоненко.