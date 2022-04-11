Украина

Експерт поплатився за свої слова.

Керівництво телеканалу Футбол вирішило розпрощатися з Віктором Леоненком після підтримки російських спортсменів.

"Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів Россії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", заявив Олександр Денисов у своєму Facebook.

Нагадаємо, що Віктор Леоненко заявив, що російські спортсмени не винні у тому, що мовчать.