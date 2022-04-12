Украина

Футболіст бажає покинути український клуб.

Півзахисник та один з лідерів донецького Шахтаря Алан Патрік бажає залишити клуб на постійній основі.

Як повідомляє GZH, основним претендентом на досвідченого хавбека є бразильський Інтернасьйонал.

Клуби ведуть перемовини щодо трансферу футболіста, але поки що не можуть досягти домовленості.

"Гірники" хочуть отримати за Патріка шість мільйонів євро, але для Інтернасьйонала це дуже велика сума.

Трансферне вікно в Бразилії зачиняється 12 квітня, а контракт Патріка з Шахтарем діє до 2025 року.