Украина

Функціонер розповів про своє спілкування з фахівцем.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, як допомагав з евакуацією головному тренеру Шахтаря Роберто Де Дзербі і його помічникам.

"Коли тільки війна почалась, Роберто Де Дзербі просив мене допомогти якомога швидше вивезти з країни легіонерів і їхні сім’ї. Ми, як УАФ, зробили все, що допомогти їм.

Хочу вам сказати, що у Де Дзербі зразкова поведінка. Він залишався в Україні, незважаючи на війну, поки всі іноземні футболісти не виїхали та не опинились в безпеці. Справжній лідер колективу", — цитує Де Дзербі Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, ща Шахтар наразі у Стамбулі разом з Де Дзербі, де коуч готує гравців до благодійних товариських поєдинків. У першому матчі український клуб зустрівся з Олімпіакосом.