Украина

Національна команда буде готуватись до відору на ЧС-2022.

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов повідомив, що збірна Україна може зіграти два товариськи поєдинки.

"Зараз йде пошук хороших зборів й спаринг-партнерів, ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись.

У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись.

Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами для зборів й проведенню матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", — сказав Протасов.

Поки невідомо, коли буде проведений поєдинок відбору до ЧС-2022 між Україною та Шотландією. Можливо, це буде 31 травня чи 1 червня.