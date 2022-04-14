Украина

Кияни знов забили три м'ячі в ворота суперників.

Динамл Київ провело другий благодійний матч в рамках турне на підтримку України.

Футболісти столичного клубу знов виграли матч із рахунком 1:3 — на голи Буяльского та Бєсєдіна турецька команда відповіла голом досвідченного Їлмаза, але під завісу матчу Циганков встановив остаточний рахунок в матчі.

Наступний матч кияни зіграють проти румунського Клужу. Матч відбудеться 20 квітня о 21:30 за київським часом.

Галатасарай — Динамо 1:3

Голи: Б. Їлмаз, 56 — Буяльский, 14, Бєсєдін, 28, Циганков, 80

Галатасарай: Пен'я (Д. Їлмаз, 78) — Буй, Озтюрк(Арслан, 78), Кая, Байрам (Тінтіс, 78) — Пульгар (Аксака, 46), Морутан, Килинч (Алмазбеков, 82), Туран (Акман, 60), Б. Їлмаз — Дервішоглу (Сакі, 82).

Динамо: Бущан (Нещерет, 64) — Караваєв (Кравченко, 46), Попов (Забарний, 64), Сирота (Андриєвський, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Сідорчук (Шепелев, 64'), Шапаренко (Боль, 64), Циганков (Бражко, 82), Буяльский (Гармаш, 76), Антюх (Кулач, 46) — Бєсєдін (Ванат, 46)