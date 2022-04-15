Украина

Наставник Шахтаря висловився щодо благодійного матчу проти Лехії.

Донецький Шахтар обіграв Лехію в благодійному матчі на підтримку України (3:2).

Вирішальний гол зустрічи довірили забити 12-річному хлопчику з Донеччини. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі висловився щодо матчу.

"По-перше я хочу подякувати Лехії та головному тренеру команди, адже це дуже нелегко грати посеред тижня. Зараз футбол не на першому місці — дуже складно сузередитись на тренуваннях.

Трибуни були дуже емоційними, адже два народи схожі. Зараз ми в Європі як гості та дуже вдячні всім за прийом. Гол Дмитра? Це було спонтанне рішення", — розповів фахівець клубній прес-службі.

Нагадаємо, що всі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.