Украина

За думкою фахівця, мешканці інших країн мають знати правду.

Екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець висловився щодо війни та мовчання футболістів з терористичної держави.

"Усі світові федерації підтримали Україну. Спортсмени – це люди, які мають нести правду, чесність, совість.

Але про яку чесність і сумління може йтися, коли російські мовчать і не розповідають світові про те, що творить їхня влада?

Про події в Україні дуже багато говорять наші футболісти, які виступають у Європі. Вони молодці. Цивілізований світ має якнайбільше знати про події в нашій країні", — сказав Ковалець в інтерв'ю Zbirna.com.