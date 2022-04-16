Украина

Фахівець вірить у перемогу України.

Легендарний півзахисник Шахтаря Ігор Леонов, який зараз працює головним тренером Ниви з Вінниці, висловився щодо війни в Україні.

"Для мене є великим горем те, що зараз відбувається у Маріуполі. У мене в цьому місті багато друзів та знайомих. Я працював там два роки. Дуже переживаю за всіх. На щастя, всі мої друзі та знайомі живі та здорові. Маріуполь – це моє найулюбленіше місто.

Я народився у Криму, жив у Донецьку. У 2014 році я не міг повірити у те, що відбувається. Виявилось, що це початок війни. Звичайно, що Крим та Донбас – це Україна. Я впевнений у нашій перемозі та незалежності. Слава Україні", — сказав Леонов.

Нагадаємо, що Леонов провів за Шахтар більше 250 матчів, а після закінченні кар'єри тренував молодь донецького клубу.