Украина

Функціонер розповів про український футбол під час віни.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував долю чемпіонату України у майбутньому.

"Футбол у жодному разі не потрібно заморожувати. Після того, як закінчиться війна і ми почнемо відбудовувати Україну, футбол буде ковтком повітря для людей. Можете повірити, стадіони будуть забитими, адже це буде отдушина для людей.

Не можу казати про всі футбольні клуби, тільки про Інгулець. При будь-яких обставинах футбольний клуб Інгулець буде існувати. У нас великий запас міцності. Ми будемо доказувати, що гідні грати в український Прем'єр лізі.

В Інгульці все чесно. Ми зараз виплачуємо 30 відсотків від зарплати, яку вони мали заробляти. В них не виникне бажання кудись скаржитись", — розповів Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.