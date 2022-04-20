Украина

Президент Інгульця очікує закінчення війни в Україні.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що буде робити після того, як Україна переможе усіх загарбників-терористів та виграє війну.

"Що буду робити після того, як закінчиться війна? Добу буду х*****и горілку. Запрошу до себе всіх ультрас, весь батальйон. Поставимо на площі бідони з горілкою і будемо кружками ї*****и добу. Потім ще добу будемо похмелятися. І так перейде в тижневий цикл.

Напруження дуже велике, а стрес знімається завжди в трьох випадках. Це або горілкою, або протилежною статтю чи наркотиками. Наркомани нам не друзі, а дівчат ми любим, то прийдеться напитися і погуляти нормально", — сказав Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.

Раніше Поворонюк прокоментував долю чемпіонату України після війни.