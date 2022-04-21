Украина

Функціонер та його соратники продовжать свою діяльність.

Народні депутати колишньої фракції ОПЗЖ створили у Верховній Раді депутатську групу, яка отримала назву Платформа за життя та мир.

Ця фракція складається із знайомих вже прізвищ. Там і екс-президент Говерли Нестор Шуфріч, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс та інші.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Після того, як колишнього очільника фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука заарештували, новою фракцією буде керувати Юрій Бойко.