Украина

Швейцарський клуб хоче активувати клаусулу бразильського фулбека або домовитися на меншу суму, а потім заробити на продажі гравця.

Крайній захисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано з літа минулого року виступає на правах оренди за Сьон, але після завершення орендної угоди він може перебрати до Швейцарії на постійній основі. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Сьон планує викупити 23-річного бразильця на постійній основі. В угоді із Шахтарем є клаусула у розмірі 1,5 мільйона євро, але швейцарці намагаються знизити цю суму через війну в Україні, яку розв'язали російські окупанти.

Втім, якщо Сьон таки оформить повноцінний трансфер Маркіньоса Сіпріано, далеко не факт, що бразилець залишиться у Швейцарії наступного сезону.

У Сьоні хочуть заробити на продажі гравця Шахтаря, розлучившись із ним за 4-6 мільйонів євро. У Сіпріано зацікавлені клуби із Німеччини, Бельгії, Англії та Франції – стверджує джерело.

Цього сезону Маркіньос Сіпріано провів за Сьон 28 поєдинків, у яких віддав один асист.