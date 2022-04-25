Украина

Керманич Динамо Київ висловився про майбутній товариський поєдинок із німецьким грандом на підтримку України.

У своєму четвертому благодійному матчі на підтримку України, народ якої героїчно протистоїть російській окупації, київське "Динамо" зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Нарешті велика команда погодилась зіграти благодійний матч – це Борусія Дортмунд. Я знаю, які у них чудові уболівальники. Вони приходять на будь-який матч, незалежно від рівня. Неважливо, чи це Ліга чемпіонів, чи чемпіонат, чи Кубок Німеччини, чи товариські поєдинки.

Тому для нас це дуже важливо. Гравцям потрібні ці матчі, тому що вони готуються до стикового матчу проти Шотландії. Увечері 4 травня вони вирушать в розташування збірної. До 1 червня є достатньо часу, щоб добре підготуватися до матчу", – зазначив Луческу в коментарі Digisport.

Нагадаємо, благодійний матч Боруссія Дортмунд – Динамо Київ відбудеться завтра, 26 квітня, о 19:00. Раніше підопічні Мірчі Луческу обіграли Галатасарай та Легію, а також зіграли внічию з ЧФР Клуж.