Украина

Фахівець висловився щодо війни в Україні.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу зізнався, що його бажання, як і в усієї Українців, полягає у закінченні війни.

"Поки що я хочу, щоб ця війна до біса припинилася. Футболісти грають у Європі, проводячи ці благодійні матчі, вони на деякий час забувають, що відбувається в Україні", — зізнався Луческу в інтерв'ю prosport.ro.

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Нагадаємо що Динамо Київ виїхало до Європи, де грають товариські поєдинки, кошти з яких йдуть на підтримку українців та біженців.

Наступна гра столичного клубу відбудеться 13 травня в Таллінні, де підопічні Луческу зустрінуться із місцевою Флорою.