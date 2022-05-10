Осазе Де Розаріо розповів, як зумів залишити Україну за тиждень до війни.
Осазе Де Розаріо, Йорк Юнайтед
10 травня 2022, 12:35
16 лютого Осазе Де Розаріо вирішив залишити Рух незадовго до повномасштабної війни.
"Я виїхав з України за тиждень до фактичного початку конфлікту, тому мені багато в чому пощастило", — сказав Осазе в інтерв'ю Transfermarkt.
"Іншим пощастило менше", — додав Осазі.
"Не зрозумійте мене неправильно, це було не страшно, і спочатку я не надто зациклювався на цьому, але коли це стало все більше і більше, ми почали працювати над тим, щоб я залишив Рух", — сказав Осазе.
Зазначимо, що нині Осаза Де Розаріо виступає за Йорк Юнайтед.