Украина

Футболіст розповів про своє відношення до війни.

Вінгер київського Динамо Георгій Цитаішвілі, який нині грає за Віслу на правах оренди, почав ненавидити РФ з початку їх нападу на Україну.

"У Грузії була така сама ситуація. Забрали у нас території та збиралися йти на столицю Грузії Тбілісі. І в нас були жахливі смерті, були зґвалтування дітей і жінок.

Я думав, що це президент у них поганий, а не люди. Але це роблять військові, вони ж не роботи.

Для мене цей народ перестав існувати, коли я побачив, що вони роблять з дітьми, жінками. У мене просто ненависть до РФ, навіть на це слово. Україна – мій дім, я там виріс", — зізнався Цитаішвілі.

Нагадаємо, що Цитаішвілі нещодавно прийняв запрошення від збірної Грузії, хоча до цього виступав за юнацьки та молодіжну збірну України.