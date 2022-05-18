Украина

Команда Руслана Ротаня прибула до Туреччини.

Молодіжна збірна України зіграє у поєдинках відбору на чемпіонат Європи, який пройде у 2023 році.

Команда на чолі з Русланом Ротанєм прибула до Туреччини, де зіграє поєдинки кваліфікації.

Саме у Стамбулі молодіжна збірна України буде грати проти однолітків з Північної Македонії та Франції.

Виїзний поєдинок проти Фарерських островів Україна проведе у Торсгавні на стадіоні Торсволлур, а гра з Вірменією відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва — Рух), Дмитро Капінус (Металіст 1925), Максим Таловєров (Славія).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), Арсеній Батагов (Полісся), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва — Зоря), Ельдар Кулієв (Минай), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — Чорноморець), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Іван Желізко (Валмієра), Богдан Білошевський (Олександрія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Владислав Супряга (Сампдорія), Микола Кухаревич (Левен), Богдан В'юнник (Цюрих).