Украина

Легендарний футболіст висловився про героїзм українців.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про героїзм українських ультрас, які воюють за країну.

"Цей героїзм, який демонструють хлопці на Азовсталі, буде записаний великими літерами в історії України. Те, що там вболівальники Динамо Київ, збірної України та інших клубів, говорить про те, що футбол дуже важливий для України.

Це об'єднуюча ланка. Те, що демонструють хлопці, зачіпає за живе. Так, як вони стоять до кінця, як вони захищають Україну... Велике вам дякую", — розповів Шевченко.

Також Шевченко охарактеризував силу духу президента України Володимира Зеленського.

"Мало людей, які змогли б проявити себе у критичній ситуації. Володимир Зеленський показав силу духу, що багато й не очікували цього.

Наш президент — талановита людина. Найбільший його талант — об'єднати українців", — сказав Шевченко в інтерв'ю Бомбардир.