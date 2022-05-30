Украина

Президент луганців Євген Геллер дав короткий коментар щодо майбутнього.

Зоря посіла четверте місце минулого сезону і тепер представить нашу країну в єврокубках. Але наразі невідомо де саме команда буде приймати свої матчі.

"Ми ще не знаємо, де гратимемо. Станом на сьогодні чекаємо на рішення від усіх клубів, де ми проводитимемо ігри чемпіонату.

А міжнародні – закордоном. Шукатимемо, хто нас прихистить. Для нас це не вперше – ми 8 років цим займаємося", - сказав Геллер у коментарі "Футбол NEWS".

Відзначимо, що після нападу Росії на Україну у 2014 році Зоря покинула Луганськ і переїхала у Запоріжжя.