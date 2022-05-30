Украина

Український півзахисник розгляне всі варіанти наступного літа.

Віктор Коваленко є гравцем Аталанти, але сезон-2021/22 провів за Спецію на правах оренди.

26-річний футболіст розповів, за яких умов він може повернутися до Шахтаря.

"Шахтар? Я не знаю, треба подумати. Так одразу сказати не зможу, треба подумати.

Є якась частка ймовірності, що можна повернутися до Шахтаря та допомогти, бо це рідний клуб. Але якщо не буде жодного чемпіонату, нічого, то…

Зіграти лише шість матчів у Лізі чемпіонів – це важко. Якщо буде УПЛ, можна розглянути такий варіант чому б і ні?", — сказав Коваленко в ефірі Вацко LIVE.

У поточному сезоні Коваленко провів 27 ігор у всіх турнірах: на його рахунку один гол та чотири асисти.