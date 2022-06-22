Украина

Віце-чемпіони України розпочнуть підготовку в Швейцарії.

Київське Динамо першу частину підготовки до нового сезону проведе в умовах передсезонного тренувального збору в Швейцарії.

"Біло-сині" 16 червня повернулись до столиці України, де протягом кількох днів тривало планове медобстеження та тренування на заміській клубній базі у Кончі-Заспі.

Проміжним містом на шляху до Швейцарії для команди Мірчі Луческу стане Бухарест (Румунія), де найближчими днями команда поєднається зі своїм керманичем, і вже після того вирушить до кінцевого місця призначення.

Під час тренувальних зборів Динамо проведе товариські зустрічі проти місцевих Івердон Спорт (26 червня), який представляє другий за рангом дивізіон Швейцарії, а також Лозаною Спорт (29 червня), що вилетіла з "еліти" за підсумками минулого сезону.

Заявка Динамо Київ на перші збори

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;

Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.

Додамо, що всі матчі за участі киян відбуватимуться під гаслом "Play for Peace. Stop the War".