Віце-чемпіони України розпочнуть підготовку в Швейцарії.
фото ФК Динамо Київ
22 червня 2022, 12:26
Київське Динамо першу частину підготовки до нового сезону проведе в умовах передсезонного тренувального збору в Швейцарії.
"Біло-сині" 16 червня повернулись до столиці України, де протягом кількох днів тривало планове медобстеження та тренування на заміській клубній базі у Кончі-Заспі.
Проміжним містом на шляху до Швейцарії для команди Мірчі Луческу стане Бухарест (Румунія), де найближчими днями команда поєднається зі своїм керманичем, і вже після того вирушить до кінцевого місця призначення.
Під час тренувальних зборів Динамо проведе товариські зустрічі проти місцевих Івердон Спорт (26 червня), який представляє другий за рангом дивізіон Швейцарії, а також Лозаною Спорт (29 червня), що вилетіла з "еліти" за підсумками минулого сезону.
Заявка Динамо Київ на перші збори
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;
Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.
Додамо, що всі матчі за участі киян відбуватимуться під гаслом "Play for Peace. Stop the War".