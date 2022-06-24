Украина

Полтавський клуб готується до нового сезону УПЛ.

Починаючи з першого липня цього року новим головним тренером Ворскли стане Віктор Скрипник, який раніше очолював луганську Зорю.

Нападник полтавського клубу Артем Челядін розповів, як команда готується до майбутнього розіграшу чемпіонату України та приходу нового керманича.

"Дуже цікаві тренування, нам дають щось нове і ми це вивчаємо. Втомлюємося, але знаємо, що це піде нам на користь.

Займаємося більше фізично, в тренажерному залі працюємо на силу. Коли ми підтягували форму, то приходили і більше грали в футбол.

А тут і футболу багато, і фізичної роботи, і з тренажерами. Тож тут все у нас зараз", — сказав Челядін в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що старт нового сезону УПЛ планується на серпень цього року.