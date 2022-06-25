клуб зацікавлений в трансфері бразильця.
Педріньо. ESPN
25 червня 2022, 13:59
Донецький Шахтар влітку може продати бразильського вінгера Педріньо. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією видання, найбільше за все у послугах футболіста зацікавлений французький Лілль.
"Мастифи" навіть зробили конкретну пропозицію щодо трансферу у 14 мільйонів євро та бонуси у розмірі 4 мільйонів євро.
Також відомо, що на Педріньо націлився бразильський Атлетіко Мінейро, але вони готові орендувати його з можливістю викупу за 18 мільйонів євро.
Нагадаємо, що гравець приєднався до "гірників" влітку 2021 року з Бенфіки за 18 мільйонів євро. З тих пір на його рахунку 18 матчів, 4 голи та 3 асисти.