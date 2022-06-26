Украина

Український півзахисник висловився про чергові ракетні удари російськими окупантами.

Півзахисник національної збірної України та бергамської Аталанти Руслан Маліновський висловився про влучення російської ракети у житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Внаслідок цього терористичного акту з боку РФ загинув щонайменше один чоловік, а його 8-річну доньку винесли з дому. Дружину дістали з-під завалів.

"Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми", — написав Маліновський в своєму Twitter.