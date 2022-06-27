28-річний футболіст став вільним агентом.
Сергій Петько, ФК Верес
27 червня 2022, 16:59
Сергій Петько залишає рівненський Верес, повідомив офіційний сайт клубу.
Футболіст відхилив пропозицію рівенської команди щодо продовження співпраці і отримає статус вільного агента.
За Верес Сергій Петько провів 67 матчів, пройшовши з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. Забив 9 м'ячів.
"Народний клуб Верес щиро дякує Сергію Петьку за плідну співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі!", — сказано на офіційному сайті Вереса.