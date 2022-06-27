Украина

28-річний футболіст став вільним агентом.

Сергій Петько залишає рівненський Верес, повідомив офіційний сайт клубу.

Футболіст відхилив пропозицію рівенської команди щодо продовження співпраці і отримає статус вільного агента.

За Верес Сергій Петько провів 67 матчів, пройшовши з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. Забив 9 м'ячів.

"Народний клуб Верес щиро дякує Сергію Петьку за плідну співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі!", — сказано на офіційному сайті Вереса.